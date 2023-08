Salerno, titolare del negozio mette in fuga rapinatore Indagini in corso da parte della Polizia

Ha reagito con forza e tempestività al tentativo di rapina, riuscendo a mettere in fuga il malvivente. È accaduto nella serata di martedì a Salerno, nella rivendita "La Tramontina" di via Nizza. Ad allontanare il rapinatore è stata la titolare dell'attività commerciale che ha reagito con forza alla richiesta di soldi avanzata dall'uomo, riuscendolo a spingere fuori dal negozio. Il fatto è stato ripreso integralmente dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. L'uomo, come si vede anche dalle immagini, ha agito a volto coperto. Sei mesi fa la titolare dell'attività aveva già subito un colpo. Ora le immagini di quanto accaduto sono al vaglio della Polizia.