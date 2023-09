Salerno, imprenditore rapinato mentre deposita l'incasso: colpo da 12mila euro E' accaduto nei pressi del Parco Arbostella, indagini in corso della Polizia

Un giovane imprenditore salernitano è stato rapinato questa mattina mentre si accingeva a depositare l'incasso allo sportello automatico della Banca Sella, nella zona del Parco Arbostella. Il colpo è stato messo a segno in mattinata. Secondo una prima ricostruzione ad agire sarebbero state due persone, in sella ad una moto. Probabile che i malviventi conoscessero bene gli spostamenti della vittima. I due, infatti, hanno atteso prima che entrasse in banca per effettuare l'operazione. Improvvisamente uno dei due uomini lo ha avvicinato con una pistola, facendosi consegnare i soldi in contanti che avrebbe dovuto depositare in banca; l'altro è rimasto sulla moto con la quale, poi, si sono dati alla fuga. Un'azione probabilmente studiata nei minimi particolari e durata pochi minuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno che hanno provveduto ad acquisire le immagini delle (numerose) telecamere presenti in zona e ad ascoltare l'imprenditore. Il colpo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di circa 12mila euro. La speranza degli investigatori è di riuscire a identificare i due rapinatori - che hanno agito con il volto travisato da cappellini e mascherine - anche grazie alle immagini delle telecamere.