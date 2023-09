Salerno, giallo a Pastena: squarciate ruote di un'auto, ipotesi vendetta Indagini in corso di Squadra Mobile e scientifica

Giallo a Salerno dove nella notte si è verificato un raid vandalico in via Madonna di Fatima, nel quartiere di Pastena. Ignoti hanno squarciato le quattro ruote di una Renault Arkana che era parcheggiata all'incrocio con via Solimene. A fare l'amara scoperta è stato questa mattina il proprietario che ha notato anche alcune tracce di sangue nei pressi della vettura. Da capire se possano appartenere all'autore del raid che potrebbe essersi ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Salerno ed il personale della scientifica. Il sospetto è che possa trattarsi di un'azione mirata nei confronti del proprietario dell'auto. Al vaglio degli agenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.