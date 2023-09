Incidente stradale sul Lungomare di Salerno: un ferito in codice rosso E' stato trasportato in ospedale, a scontrarsi una moto e un'auto

Ennesimo incidente questa mattina sul lungomare Tafuri, a Salerno. Per cause ancora non chiare un’auto e una moto si sono scontrate. Lo schianto è avvenuto all’altezza del parcheggio situato nei pressi del Grand Hotel.

Nel violento impatto è rimasta ferita una persona, soccorsa sul posto e trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 all'opedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, ferita lievemente anche una ragazza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i volontari di Strade Sicure. Non si placano gli scontri sul Lungomare, troppo spesso teatro di incidenti, purtroppo anche mortali.