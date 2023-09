Salerno, rubati strumenti musicali in auto: bottino da 4mila euro Appartenevano al fondatore dei Musicastoria, indagano i carabinieri

Ancora un furto nel quartiere Arbostella a Salerno, vittima Francesco Granozi, fondatore del gruppo i Musicastoria, da oltre venti anni sui palchi di tutta Italia. Due mixer audio professionali, due valigette con microfoni, palmare e archetti, casse audio: è questo il bottino del valore di circa 4mila euro, che alcuni malviventi hanno prelevato dalla Fiat Doblò dell’artista vietrese nella serata di ieri, 3 settembre. La vettura era parcheggiata in viale Verdi nelle adiacenze dell’Arena Arbostella in corso in questi giorni. I balordi, forse approfittando della distrazione della manifestazione, indisturbati hanno forzato il cofano del vano bagagli.

Purtroppo è la seconda volta, che nella stessa zona, il musicista subisce lo stesso furto. Anche nel 2016 Granozi fu vittima del medesimo episodio. “Strumentazione che serve per lavorare e per vivere e ora mi ritrovo a cominciare da zero, una tragedia” le parole amare del leader dei Musicastoria.

Il quartiere da alcuni mesi è vittima di numerosi furti. A giugno un’auto di grossa cilindrata fu rubata durante una delle serate del concerto di Vasco Rossi. Altre vetture negli ultimi giorni sono state forzate e tentate di rubare. Occorrono telecamere e controlli serrati, attaccano i residenti.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Mercatello.