Scontro tra due auto a Teggiano: un ferito Sul posto i sanitari del 118, il 75enne è stato portato in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla Sp "Teggiano - Polla", due auto, per cuse ancora non chiare si sono scontrate. Ad avere la peggio un 75enne, ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Luigi Curto di Polla.