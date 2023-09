Salerno, distruggono dehors di un ristorante e provano ad appiccare il fuoco E' accaduto nella notte in via Mobilio, indagini di scientifica e Squadra Mobile

Raid vandalico nella notte in un noto ristorante di via Settimio Mobilio a Salerno. Ignoti hanno prima danneggiato le porte del dehors e, poi, hanno tentato di appiccare il fuoco nell'area esterna al locale. Le fiamme, fortunatamente, non hanno provocato danni ingenti all'attività: distrutti un ombrellone e qualche tavolino.

I proprietari hanno provveduto a sporgere denuncia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Salerno ed il personale della scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. Al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e delle telecamere presenti in via Settimio Mobilio. Il gesto è sicuramente di natura dolosa. Resta, però, da capire il movente di quanto accaduto.