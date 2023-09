Salerno, tentata rapina in un tabacchi: banditi messi in fuga dal titolare I due malviventi erano armati, esplosi due colpi di pistola, sul caso indaga la polizia

Paura ieri sera poco dopo le 20 a Salerno, in via Fiume, a Mariconda, per una tentata rapina in un tabacchi. Due malviventi sono entrati armati, col volto coperto da maschere, puntando la pistola contro la donna che si trovava alla cassa e intimandole di consegnare tutti i soldi presenti. In quel momento, resosi conto di quanto stava accadendo, è intervenuto il titolare dell'esercizio commerciale che si trovava nel retrobottega.

I dettagli

Ne è nata una colluttazione, esplosi due colpi di pistola, pare a salve. I malviventi sono poi fuggiti via a bordo di un’auto che si trovava all'esterno del tabacchi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Sezione Volanti e un'ambulanza. Fortunatamente solo tanta paura ma nessuno è rimasto ferito gravemente. Il titolare è stato comunque condotto in ospedale per accertamenti. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e della zona.