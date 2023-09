Incidente stradale a Salerno: auto finisce contro un palo E' successo in centro, in via Arce

Incidente stradale in centro a Salerno, in via Arce, questa mattina. Un’auto, per cause ancora non chiare, si è improvvisamente schiantata contro un palo. Gravi i danni alla vettura ma non risultano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i volontari di Strade Sicure e gli agenti della Polizia Municipale cittadini.