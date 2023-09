Conca dei Marini, fine dell'incubo: riapre la statale Amalfitana La strada riaprirà a senso unico alternato e la circolazione sarà regolata da un semaforo

Riapre la Statale Amalfitana nel territorio di Conca dei Marini. Lo ha reso noto l'Anas che ha ricevuto comunicazione da parte del Comune della Costiera Amalfitana. Gli operai, infatti, hanno provveduto a rimuovere il pericolo incombente. Pertanto a partire dalle 17 la circolazione verrà ripristinata a senso unico alternato (e regolata con un impianto semaforico) lungo la tratta compresa tra il km 24,200 ed il km 24,400.

L’interdizione - che ha provocato disagi e polemiche - si era resa necessaria per consentire la messa in sicurezza dei costoni a seguito di alcuni incendi divampati nel mese di agosto e che avevano provocato il distacco di un masso.

Durante la chiusura la circolazione proveniente da Vietri e diretta a Meta è stata deviata con percorso altenativo fino al km 28,000 della SS163 (bivio Lone) sulla SP2 ‘Agerolina’, per proseguire fino alla Statale SS145 “Sorrentina” in direzione di Meta; la circolazione proveniente da Meta e diretta a Vietri è stata indirizzata lungo la SS145, imboccando l'Autostrada A3 in direzione Salerno con uscita a Vietri sul Mare.