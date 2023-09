Cosimo sta bene: ritrovato in ospedale lo youtuber salernitano Dopo l'ansia la gioia dei familiari e degli amici

Cosimo Corrado, lo youtuber 21enne salernitano, conosciuto come Kazousan, scomparso venerdì scorso mentre era a New York in vacanza, è stato ritrovato.

Ad annunciarlo sui social i familiari del giovane. Il 21enne, da quanto appreso, si troverebbe in ospedale ma in buone condizioni di salute. Proprio in queste ore il papà era partito con un amico dall’Italia per partecipare alle ricerche.

Lieto fine dunque per una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutta Salerno. Cosimo, originario del rione Matierno, è una star del web ed è molto noto, soprattutto tra i giovanissimi. In tantissimi in queste ore di apprensione avevano lanciato una serie di appelli sui social, fornendo indicazioni utili per il ritrovamento.