Youtuber scomparso a New York, Cosimo aggredito e derubato in strada Quando è stato trovato era privo di sensi e senza vestiti: indagini in corso

Alle 19.45 di ieri l'ansia e l'angoscia della famiglia Corrado sono state spazzate via da una gioia travolgente. Cosimo, youtuber 21enne salernitano, noto sul web con il nome di Kazuosan, è stato ritrovato in un ospedale di New Jersey. Del giovane originario di Matierno si erano perse le tracce da sabato. La polizia americana, dopo giorni di ricerche, è riuscita a rintracciarlo. In queste ore emergono nuovi dettagli relativi alla sua storia. Sembrerebbe che il giovane sia stato trovato dagli agenti in strada, privo di sensi e nudo. Sarebbe stato colpito alle spalle e rapinato. I malviventi gli avrebbero portato via cellulare, portaglio ed occhiali da vista. A lanciare l'allarme sarebbe stato un passante che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. A quel punto Cosimo è stato portato in un ospedale della città del New Jersey. Nelle prossime ore Kazousan sarà ascoltato dagli investigatori che proveranno a mettere insieme i pezzi del puzzle per ricostruire quanto accaduto.

Il 21enne salernitano ora sta bene ma, come ha spiegato attraverso i social, era in stato confusionale. «Vi terrò aggiornati e spiegherò tutto meglio», ha garantito lo youtuber che, per il momento, non ha chiarito i motivi della misteriosa scomparsa. In America, intanto, sono arrivati anche il padre ed il fratello del 21enne, oltre ad un amico-youtuber che aveva lanciato l'allarme nelle pre immediatamente successive alla scomparsa. La famiglia, per il momento, si è chiusa nel silenzio. Ma a Matierno in tanti, dopo il ritrovamento, hanno tirato un sospiro di sollievo.