Incidente porto, sindacati: 24 ore di sciopero a Napoli, Salerno e Castellammare

Sciopero di 24 ore, a partire dal pomeriggio di oggi nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, dopo l'incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Salerno.

Ad indirlo le segreterie regionali e provinciali di Fit Cisl, Filt Cgil e UilTrasporti.

"Esprimiamo sgomento per il tragico infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi nel Porto di Salerno, in cui ha perso la vita un lavoratore marittimo ed un secondo è rimasto gravemente ferito, entrambi della Società Caronte & Tourist. È inaccettabile - scrivono i sindacati di categoria - che un giovane possa morire mentre compie il proprio dovere, perché lavoro non deve significare morte. Manifestiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla famiglia e a tutti i marittimi e lavoratori portuali. La sicurezza nei luoghi di lavoro - concludono - è un diritto fondamentale ed irrinunciabile".