Antonino, morto al porto di Salerno: "Era un ufficiale benvoluto da tutti" Il dolore della Caronte&Tourist, il cordoglio dell'Autorità di sistema del Tirreno centrale

"Antonino era con noi dal 2017. Con noi aveva iniziato un cammino professionale che da allievo ufficiale lo aveva già visto indossare le mostrine di Secondo Ufficiale e che per lui prometteva solo altri bei successi. Un destino cinico e crudele ha tuttavia deciso diversamente. Noi ricorderemo Antonino come tutti quelli che lo hanno conosciuto lo ricorderanno: come un ragazzo solare, generoso, sempre disponibile, da tutti apprezzato e ben voluto. E saremo vicini alla sua famiglia, che sappiamo annichilita dal dolore, quale ulteriore estremo atto di affetto e riconoscenza per un ragazzo che troppo presto ha lasciato noi, i suoi colleghi e il mondo degli uomini". Così, in una nota, la società di trasporto Cartour ha commentato la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di ieri al porto di Salerno.

Pesantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto al molo 26 del molo commerciale: un altro giovanissimo ufficiale è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Ruggi" di Salerno.

Anche l'Autorità di sistema del mar Tirreno centrale, con il presidente Andrea Annunziata, è intervenuto per commentare la tragedia: "L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale esprime il suo più profondo turbamento per quello che è successo oggi nel porto di Salerno. È un momento molto difficile. Dobbiamo prendere atto del fatto che questo drammatico incidente sul lavoro ci mostra quanto sia sempre più importante la cultura della sicurezza da parte di tutti, soprattutto in un ambito così delicato come quello portuale", le parole della guida dell'Autorità di sistema.