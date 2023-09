Tragedia sull'A30: marito e moglie coinvolti in un incidente,lui muore sul colpo Si sono schiantati con l'auto contro un camion e poi contro il guardrail

Tragedia sull’Autostrada A30 nei pressi dell’uscita di Sarno. Per cause ancora non chiare un’auto, con a bordo due persone, marito e moglie, ha invaso un tratto della carreggiata dove erano in corso dei lavori. La vettura si è prima schiantata contro un camion e poi contro il guardrail. Violentissimo l'impatto, per l'uomo alla guida non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Ferita la moglie che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in Ospedale. La coppia proveniva dalla Calabria e pare fosse diretta a Milano. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e l'Aci per la messa in sicurezza della strada e i rilievi di rito per permettere la ricostruzione della dinamica dell'incidente.