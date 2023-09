Taglia la coda a quattro cani: uomo denunciato per maltrattamento ad Ascea Operazione congiunta Carabinieri forestali, Asl ed ENPA Salerno

Tutela degli animali in provincia di Salerno. In azione Carabinieri forestali, Asl ed ENPA Salerno ad Acerno.

Durante i controlli è stato rilevato un caso di maltrattamento da parte di un uomo nei confronti dei cani da lui detenuti. I quattro cani, di cui due cuccioli di circa 20 giorni, presentavano segni di caudotomia, ossia il taglio della coda.

Una pratica barbara e vietata, che può essere effettuata solo se ci sono motivazioni sanitarie.

Nel corso delle verifiche, il proprietario non ha saputo dimostrare le cause di quella operazione o fornire una documentazione che la giustificasse. Per questo motivo, l'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Elevate anche delle sanzioni poichè i cani erano sprovvisti di microchip, obbligatorio per legge.