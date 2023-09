Spaccio nella zona orientale e in carcere, 9 arresti dei carabinieri Crack, hashish e cocaina: ecco come le sostanze stupefacenti entravano a Fuorni

Sgominata dai carabinieri di Salerno una rete di spaccio operativa nella zona orientale della città e con ramificazioni fino alla casa circondariale di Fuorni.

Nove le persone arrestate – otto in carcere, una ai domiciliari – nell’ambito dell’operazione coordinata dalla procura.

Spaccio di crack, cocaina e hashish tra il quartiere Mercatello e il carcere. La droga veniva introdotta in carcere attraverso il dipendente di una cooperativa, impegnato in un progetto lavorativo di inclusione per i detenuti, in particolare per la realizzazione delle mascherine per fronteggiare l’emergenza covid.

L’altro canale di rifornimento era un detenuto che beneficiava di permessi premio.