Salerno, in tre sullo scooter: grave incidente nella notte Il mezzo è sbandato e gli occupanti sono finiti sull'asfalto

Grave incidente stradale avvenuto questa notte a Salerno, in pieno. Per cause in corso di accertamento uno scooter è sbandato, finendo rovinosamente sull'asfalto.

Il sinistro è avvenuto lungo Corso Garibaldi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i medici del 118 ed il personale di Strade sicure.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, pare che a bordo dello scooter ci fossero tre ragazzi.