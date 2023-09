Uccisa a coltellate dal marito, mille in marcia alla fiaccolata per Maria Rosa La mobilitazione di Battipaglia: candele accese e silenzio. "Mai più simili tragedie"

"Il silenzio come forma di protesta ma soprattutto di vicinanza alla famiglia della giovane Maria Rosa e a quei bambini rimasti d'un colpo senza una madre e senza poter amare il padre che la loro mamma ha strappato a loro e alla vita". In serata Battipaglia ha organizzato una fiaccolata in ricordo di Maria Rosa, la donna uccisa a coltellate dal marito al culmine di una lite.

"Un pensiero anche ai genitori di questa ragazza che ha trovato la morte, vittima dell'ennesimo femminicidio. Una comunità intera ha così voluto partecipare alla fiaccolata organizzata dalle associazioni che aderiscono alla commissione pari opportunità e alle tante che si sono aggiunte rispondendo all'appello dei oarroci di Battipaglia, delle istituzioni, all'organizzazione del Picentia Short Film Festival - si legge in una nota stampa del Comune diffusa in serata -. Negozi chiusi e al buio al passaggio del corteo che ha attraversato il centro cittadino riempiendo le strade di un silenzio irreale che è il segno del cordoglio, della commozione e della rabbia per ciò che è accaduto".

Almeno in mille hanno voluto scendere in strada per partecipare alla vicinanza alla famiglia smembrata da questa immane tragedia.

"Il silenzio è il segno di questa manifestazione - afferma la sindaca Cecilia Francese -, del pensiero a quei bambini che hanno perso entrambi i genitori e che ora sono accuditi dai nonni. Siamo vicini a loro. Ma dobbiamo fare di più perché queste tragedie non debbano più accadere".