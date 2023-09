Incidente stradale tra Cava e Vietri sul Mare: muore 18enne Il giovane stava tornando a casa con un amico rimasto illeso, sul posto i carabinieri

Tragedia sulla strada tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. A perdere la vita un ragazzo di 18 anni. Il giovane, A.S., era a bordo del suo scooter con un amico minorenne, stavano tornando a casa quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un'auto che viaggiava in senso opposto. Violentissimo l'impatto, per il 18enne, originario di Vietri, non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi della Croce Rossa. L'amico è invece rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Compagnia di Salerno per i rilievi. Toccherà ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Intanto dolore a Vietri sul Mare, cittadina originaria del 18enne. Il sindaco Giovanni De Simone ha espresso il suo cordoglio e quello di tutta Vietri con un messaggio: “Poche parole solo tanta amarezza e tristezza, notizie del genere non vorremmo mai sentirle. Diciotto anni devono essere il pieno della vita, un incidente stradale non può togliercela. Condoglianze alla famiglia a nome dell'intera comunità vietrese".