Allagamenti nell'agro nocerino: due persone inghiottite da un tombino Sono state salvate da alcuni passanti che hanno assistito alla scena

Allagamenti e estremi disagi in tutto l'agro nocerino sarnese a causa delle forti precipitazioni di ieri. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Pagani, in via Cesarano, due persone mentre camminavano sono state inghiottite da un tombino scoperchiato dalla violenza dell’acqua.

A mettere in salvo le due persone i titolari di un bar della zona che si sono lanciati a soccorrerle, riuscendo a tirarle fuori con la collaborazione di altri passanti. A Sarno invece un'auto è rimasta bloccata in un sottopasso. Disagi e allagamenti anche a Scafati.