Incidente mortale a Cava: Antonio aveva da poco compiuto 18 anni Era un percussionista del Liceo Alfano I di Salerno, domani gli amici suoneranno in sua memoria

Aveva da poco festeggiato i suoi 18 anni Antonio Senatore, il ragazzo che ha perso la vita questa notte intorno all'1.30 sulla strada che da Cava de' Tirreni conduce a Vietri sul Mare. Stava accompagnando un suo amico a casa, dopo una serata trascorsa nel comune metelliano. Poi l'imprevisto e la tragedia. Il mezzo che stava guidando, uno scooter 125 è sbandato, invadendo l'altra corsia, fatale lo scontro contro una vettura che proveniva dal senso opposto. Antonio è finito sotto l'auto, morendo sul colpo per il violento impatto.

Inutili i soccorsi. L'amico, minorenne, sbalzato dal grosso motorino, s'è cavata invece con qualche escoriazione.

Antonio, originario di Vietri sul Mare, frequentava il Liceo Statale Alfano I di Salerno che lo ricorda con un messaggio: “La notizia della morte del giovane studente Antonio Senatore ha lasciato addolorata e stordita l'intera comunità del liceo Alfano I. Antonio era un percussionista molto bravo, allievo del maestro Rosario Barbarulo, già entrato in conservatorio e allievo del maestro Cimmino. Ha fatto parte dell'orchestra regionale di fiati. Era un giovane talento che sapeva farsi voler bene dagli amici e da chi lo incontrava. Una decina di giorni fa aveva celebrato il suo diciottesimo compleanno.

Stanotte la tragedia: una curva presa male, l'asfalto bagnato e una macchina che arrivava in senso opposto. Domani mattina lo ricorderemo suonando il suo strumento e raccogliendoci in silenziosa preghiera. Ai funerali suoneremo per lui accompagnandolo in questo viaggio con la musica che amava”.