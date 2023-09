Vietri sul Mare: musica e cori per l'addio al 18enne Antonio Senatore Oggi pomeriggio il funerale, la bara chiara accompagnata dalla sua banda musicale

La sua banda musicale, i cori per la Salernitana, palloncini bianchi e fumogeni a colorare l'aria di granata. E' stato così l'addio ad Antonio Senatore, pieno di tutto quello che amava, musica, e tanti amici, compagni di scuola che hanno riempito all'inverosimile lo spazio antistante alla chiesa di San Giovanni a Vietri Sul Mare, dove viveva con la famiglia.

Ci sono state anche tante lacrime e occhi lucidi per un ragazzo che non c'è più, morto sabato notte in un tragico incidente mentre era a bordo del suo scooter sulla strada che da Cava de' Tirreni porta nel Comune della Costiera Amalfitana. Una cerimonia toccante, officiata da Don Mario Masullo che ha ricordato commosso le passioni di Antonio, un bravo ragazzo, solare e socievole, che partecipava alla vita del paese che si è fatto tanto amare anche dai suo compagni del Liceo Alfano I di Salerno. Tutti indossavano una maglietta con il suo volto sorridente che vivrà per sempre nei loro ricordi più cari.