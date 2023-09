Incidente nel novarese, muore giovane insegnante salernitano Masaki Pugliese, originario di Morigerati, era un prof di matematica

Insegnava matematica e, come molti suoi colleghi, aveva dovuto lasciare la sua regione per inseguire il sogno educativo. Ma il destino ha voluto diversamente: Masaki Pugliese, giovane professore di matematica originario di Morigerati, è morto in un incidente avvenuto nel novarese.

Fatale lo schianto frontale avvenuto sulla strada tra Cameri e Bellinzago: la notizia ha fatto ben presto il giro della comunità cilentana, affranta dal dolore per la tragedia.

Masaki, oltretutto, aveva preso servizio presso l'istituto scolastico di Arona da pochi giorni.