Ambulante ucciso per strada: condannato a 24 anni 33enne salernitano L'omicidio, che risale al 29 luglio del 2022, è avvenuto a Civitanova Marche

E' stato condannato a 24 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dalla Corte d’Assise di Macerata Filippo Ferlazzo, il 33enne originario di Salerno, che a Civitanova Marche il 29 luglio 2022 uccise l'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu.

La vittima aveva chiesto l'elemosina all'imputato e alla compagna, toccando il braccio di quest'ultima. Il 33enne salernitano aveva reagito con estrema violenza, prima colpendo l'uomo con una stampella, poi spingendolo a terra e salendogli sopra a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa, tenendogli un ginocchio sopra mentre gli teneva stretto un braccio. Episodio immortalato in una serie di foto e video immortalati sui social. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i soccorsi ma per Alika non c'era più nulla da fare.