Minacciava oncologo di Messina Denaro con profilo fb falso, denunciato 20enne Nei guai un giovane della provincia di Salerno. Esclusa per ora l'aggravante mafiosa

Utilizzava un profilo Facebook falso per intimorire il primario del reparto di oncologia dove è stato ricoverato il boss Messina Denaro, morto per un tumore. Denunciato 20enne della provincia di Salerno.

Pesanti le minacce subite dal primario del reparto di Oncologia dell'ospedale dell'Aquila Luciano Mutti, che aveva preso in carico il paziente Messina Denaro. Il direttore dell'Oncologia, sul proprio profilo Messenger, è stato raggiunto da diversi messaggi dal profilo di "Micael D'Angelo".

Tra questi, uno che lo "invitava" a prestare le migliori cure altrimenti "lo avrebbe fatto saltare in aria come accaduto a Falcone e Borsellino".

Ad indagare sono stati gli agenti della Squadra mobile della Questura e ai colleghi della polizia postale dell'Aquila che hanno identificato il presunto autore dei messaggi in M.N., di 20 anni, originario della provincia di Salerno, da subito diventato irreperibile. A distanza di tempo il ragazzo è stato rintracciato a Torino, dove è stato sottoposto a perquisizione. Gli investigatori hanno portato via il cellulare per essere analizzato dagli esperti.

Al momento viene esclusa un'appartenenza del giovane al mondo mafioso, ma le indagini sono in corso.