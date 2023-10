Incidente in tangenziale a Salerno: coinvolte due auto e uno scooter Traffico in tilt, una delle vetture si è ribaltata

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Salerno, in direzione Sud. Due veicoli e uno scooter, per cause ancora da accertare, si sono scontrati.

Una delle due auto si è ribaltata. Sul posto la Croce Rossa e la Croce Bianca e le forze dell'ordine per i rilievi. Non si registrano feriti gravi.

Traffico il tilt con la circolazione deviata per la messa in sicurezza della zona.