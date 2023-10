Incidente stradale ad Argenta: muore 53enne salernitano Era a bordo della sua moto quando è finito fuori strada

Un 53enne originario del salernitano, Davide Alfano, ha perso la vita in un incidente stradale venerdì sera sulla Statale 16 Adriatica, poco prima di Argenta. L’uomo, da un paio d’anni residente nel Comune della provincia di Ferrara, era a bordo della sua moto, una Harley-Davidson quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo fuori strada nei pressi della rotatoria.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.