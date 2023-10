Nascondeva 38 involucri di crack nel motorino: in manette un uomo a Salerno Due arresti in due giorni: nei guai anche un uomo a Giffoni beccato in possesso di 127 gr di hashish

Lotta allo spaccio in provincia di Salerno. Sono scattate le manette, nella giornata del 5 ottobre, per G.D.C. beccato a Giffoni Valle Piana, i Carabinieri della locale Stazione, con l'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, in possesso di 127 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento nonché euro 925 in contanti.

L'uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un altro arresto anche il 6 ottobre. In azione i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno. Sono scattate le manette per C.M. beccato in possesso di 38 involucri di crack, per un peso di 10 grammi, nascosti all'interno del motorino.

Nel corso della successiva perquisizione, a casa dell'uomo sono stati trovati ulteriori 27 gr della stessa sostanza. E' stato quindi arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.