Salerno: perseguita l'ex moglie, intervengono i carabinieri Divieto di avvicinamento per il 41enne

I carabinieri della stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare "del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima parte offesa", emessa dal gip del tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di un 41enne, per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Il provvedimento è scaturito dalle querele sporte dalla donna in merito alle condotte intimidatorie e lesive assunte dall'indagato nei confronti della sua ex.