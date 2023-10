"Sarete sempre insieme anche lassù", la tragedia di Marika e Pierpaolo Il crudele destino dei due fidanzatini uniti anche nella morte

Uniti anche nella morte, il dramma dei due fidanzatini ha sconvolto tutta la provincia di Salerno. E' morta nel giorno del suo 22esimo compleanno, insieme al suo amore, in un incidente stradale Marika Capacchione, di Battipaglia, alla guida della moto Pierpaolo De Martino, 26enne di Montecorvino Rovella. Lo schianto è avvenuto a Bellizzi.

Marika è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto, mentre il giovane, poco dopo essere arrivato, in condizioni disperate, all'ospedale di Salerno. Tantissimi i messaggi di dolore sui social per i due ragazzi: “Sarete sempre insieme anche lassù” scrivono gli amici, “riposate in pace”.