Manuel ucciso dall'impatto violentissimo con l'elica, è morto subito I risultati dell'autopsia sul 29enne in barca con gli amici: oggi i funerali

Sono in programma oggi pomeriggio a Pontecagnano Faiano i funerali di Manuel Cientanni, il 29enne che ha perso la vita dopo un incidente in barca con gli amici, mentre erano in gita al largo di Erchie, in Costiera Amalfitana.

L'ok alle esequie è arrivato dopo l'autopsia eseguita presso l'ospedale "Fucito" di Mercato San Severino, che ha stabilito le cause della morte del giovane.

Fatale l'impatto violentissimo con l'elica della barca: un colpo che ha provocato lo sfondamento del cranio e che non ha lasciato scampo a Manuel. Il 29enne, secondo la ricostruzione dei medici legali, è praticamente morto sul colpo.