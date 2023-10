Tentato furto nell'ufficio postale a Salerno: un arresto In manette uno straniero colto in flagranza

Sono scattate le manette per M.D.D., arrestato, in flagranza di reato, nella notte dell'11 ottobre, dagli agenti di Polizia di Salerno per tentato furto aggravato. L'uomo avrebbe provato a mettere a segno un colpo all'interno dell'ufficio postale di via Sichelmanno.

E' riuscito ad accedere all'interno dei locali, dopo aver forzato il maniglione anti-panico di un ingresso, ed a mettere gli arredi dell'ufficio a soqquadro, ma è stato bloccato e messo in manette dagli agenti.