Salerno: ancora un incidente stradale in città, coinvolte due auto E' successo all'incrocio nei pressi delle Poste centrali

Ennesimo incidente stradale a Salerno. E' successo nell'incrocio di Corso Garibaldi, nei pressi del palazzo delle Poste centrali, dove il semaforo è inattivo. Due le auto coinvolte nello schianto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza dell'Humanitas e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso che permetteranno di ricostruire la dinamica dellacaduto. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. L'incrocio è tristemente conosciuto proprio per i tanti incidenti che si sono verificati lì negli anni.