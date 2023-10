Incidente sull'A2 del Mediterraneo: genitori e figlio in ospedale E' successo nei pressi dello svincolo di Polla

Paura questa mattina presto sull’autostrada A2 del Mediterraneo, a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'uscita di Polla.

Un'auto, con a bordo una coppia con un bambino, è finita fuori strada, per cause ancora non chiare. La famiglia, di origine calabrese, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che li ha condotti all'ospedale Luigi Curto di Polla. Non hanno riportato ferite gravi. Sul posto Polstrada e Anas.