Cade dalla moto da cross in montagna: ferito un giovane nel Salernitano L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio tra Baronissi e Castiglione dei Genovesi

Un giovane è rimasto ferito a seguito di un incidente in montagna con una moto da cross. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio tra Baronissi e Castiglione dei Genovesi, in una zona poco distante dalla località Serrapiano, ed ha visto impegnati gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I volontari, intorno alle 16, sono stati allertati direttamente dalla Centrale Operativa 118 di Salerno. Un ragazzo in sella ad una moto da cross era intento a scendere un percorso sterrato a velocità sostenuta quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero, rimanendo privo di coscienza. Immediatamente è decollato l’elisoccorso 118 Salerno e al seguito è partita una squadra terrestre del CNSAS. L’elicottero giunto in zona ha sbarcato l’equipe composta da medico-infermiere-elisoccorritore CNSAS che ha provveduto a valutare e stabilizzare il paziente. Il ragazzo è stato, infine, imbarellato e recuperato al verricello per essere trasferito nell'ospedale di Salerno.