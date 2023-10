Spara alla professoressa con una pistola a pallini: choc in una scuola di Vallo Nei guai un ragazzo di appena 15 anni. La docente, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite

Un grave episodio si registra in una scuola di Vallo della Lucania. Protagonista un ragazzo, di appena 15 anni, alunno dell’istituto tecnico commerciale Enrico Cenni. Il giovane, dopo essere entrato in classe, venerdì mattina, avrebbe sparato all’insegnante con una pistola a pallini. A riferire l’episodio è il Mattino.

Durante l’ora di lezione, il 15enne avrebbe estratto l’arma ed esploso alcuni colpi contro la docente che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite dato che i pallini l’hanno presa di striscio. Ma il gesto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

E' stata proprio la professoressa a far scattare l'allarme, dopo essersi ripresa dallo choc iniziale. Immediato l’intervento dei dirigenti dell’istituto. Della vicenda sono stati avvisati sia i genitori del ragazzo ritenuto responsabile e quelli degli altri giovani coinvolti (la pistola, infatti, è stata trovata nello zaino di un compagno). La professoressa colpita non ha presentato denuncia, per adesso. Resta da capire se saranno presi provvedimenti nei confronti dello studente responsabile.