Rapinò oro e diamanti ad un'anziana a Salerno: nei guai una donna Scatta l’obbligo di dimora nel comune di residenza

Aveva rapinato un'anziana di oro e diamanti, scatta l'obbligo di dimora nel comune di residenza per una donna. L.R., queste le sue iniziali, è finita nei guai perché considerata la responsabile di una rapina messa in atto, lo scorso 4 aprile, a Salerno, nei confronti di un’anziana.

Secondo l'ipotesi accusatoria, accolta dal GIP, che dovrà essere vagliata in dibattimento, la donna si sarebbe appropriata di preziosi in oro e diamanti, per un valore di 3.500 euro, che la vittima custodiva nella camera da letto della propria abitazione.