Continua a perseguitare l'ex moglie: 41enne di Salerno finisce in carcere Appostato sotto casa dell'ex compagna con una vite da 12 cm: arrestato un uomo a Campagna

Continuava a perseguitare l'ex moglie nonostante fosse già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento. Sono scattate le manette per un un 41enne di Salerno, arrestato dai carabinieri stazione di Mercatello lo scorso 15 ottobre.

L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito, il 41enne, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima persona offesa, avrebbe violato le prescrizioni impostegli dal Giudice, continuando ad assumere condotte intimidatorie e lesive nei confronti della donna. In carcere.

Appostato sotto casa dell'ex compagna: arrestato un uomo a Campagna

Sono scattate le manette per anche per un uomo a Campagna arrestato, dai carabinieri di Eboli, per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Nello specifico l’uomo è stato individuato appostato nei pressi dell’abitazione della vittima ed è stato trovato in possesso di una vite della lunghezza di 12 centimetri.