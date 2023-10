Beccato con 27 dosi di crack, cocaina e marijuana: arrestato uomo a Salerno Spaccio di droga nei luoghi della movida: arrestato un 24enne a Scafati

Lotta allo spaccio a Salerno e in provincia. La sera del 14 ottobre sono scattate le manette per G.D.G arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato trovato in possesso di 7 grammi di crack suddivisa in 27 dosi, due grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi e 3 grammi di marijuana.

Sottoposto a perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 4 piante di marijuana per un peso complessivo di 4 chili, la somma in contanti di 105 euro e materiale per il confezionamento.

Spaccio di droga nei luoghi della movida: arrestato un 24enne di Scafati. Sabato scorso, i carabinieri di Scafati hanno arrestato in flagranza di reato M.T., 24enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, durante un controllo nei luoghi della movida, hanno proceduto al controllo del ragazzo che è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish e 22 grammi di marijuana. Il 24enne è finito agli arresti domiciliari.