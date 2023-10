Raid al distretto, rubati i farmaci destinati ai pazienti malati di tumore Indagano i carabinieri, ingente il bottino

Non c'è pace per la farmacia del Distretto sanitario di Sapri: nella notte un nuovo colpo è stato messo a segno dai malviventi, che hanno divelto una porta di ferro e si sono introdotti all'interno.

Portatii via numerose confezioni di farmaci, in particolare quelli destinati ai pazienti oncologici. Si tratta di confezioni costose ma fondamentali per queste persone.

Il furto è stato messo a segno nella notte, dopo aver forzato un ingresso nella parte posteriore dell'edificio. Ingente il danno, ancora da quantificare con precisione. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.