Nubifragio a Villamare: cadono due grossi alberi sul Lungomare Danneggiati dei veicoli parcheggiati in strada, allagamenti e disagi

Un nubifragio si è abbattuto a Villamare, frazione Marina di Vibonati, in provincia di Salerno. La pioggia ed il forte vento hanno causato allagamenti, caduta di alberi e detriti su diverse arterie. Sul lungomare due alberi di grosse dimensioni sono caduti in strada danneggiando dei veicoli parcheggiati. Non si segnalano danni alle persone. Piogge forti in gran parte della provincia di Salerno.

Intanto la Protezione civile della Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 15 di domani, domenica 22 ottobre. Nella giornata di oggi e fino alle 6 di domani mattina potranno ancora verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Le precipitazioni, in attenuazione dalla serata odierna, dalle 6 di domani mattina diverranno a scala locale ma potranno comunque assumere carattere di rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni.