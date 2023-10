FOTO e VIDEO | Mercato San Severino, schianto a Sant'Angelo: ferito un giovane Impatto in via Carmine Amato, l'auto si è ribaltata ed è finita nel cancello di una casa

Paura nel pomeriggio a Mercato San Severino dove si è verificato un grave incidente nella frazione di Sant’Angelo. L’impatto è avvenuto in via Carmine Amato e ha coinvolto due vettura, una Fiat 500 Abarth e una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione entrambe le vetture procedevano in direzione Castel San Giorgio quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate all’altezza del distributore di carburante Agip.

Ad avere la peggio è stata la Fiat Abarth che si è capovolta, girando più volte su se stessa e terminando la sua corsa nel cancello di un’abitazione distante una trentina di metri dal punto dell’impatto. Nella carambola la vettura ha danneggiato anche aiuole e marciapiede del distributore di carburante.

Il ventenne che era alla guida dell’auto (pare che la vettura fosse stata noleggiata) ha riportato lesioni serie alle gambe ma non è in pericolo di vita. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato nell’ospedale di Salerno. Ferita in modo lieve la donna che era alla guida della Panda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ed i vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati.