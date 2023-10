Maxi-rissa a Sala Consilina: 17 giovani non potranno frequentare la movida Il provvedimento è stato disposto dal Questore a seguito delle indagini dei carabinieri

Diciassette giovani di Sala Consilina non potranno accedere nei locali di intrattenimento o stazionare nelle vicinanze dei pubblici esercizi. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Salerno a seguito di una maxi-rissa avvenuta nella notte del 18 giugno 2022 all'esterno di un locale pubblico. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, a conclusione di un'accurata attività investigativa, hanno identificato i 17 giovani – fra questi vi erano anche ragazze e minorenni - i quali, a seguito di un diverbio per futili motivi, si erano resi responsabili della rissa iniziata all’interno del locale pubblico e protrattasi, fin nel parcheggio adiacente, per una decina di minuti.

Alcuni partecipanti alla rissa erano stati colpiti con bottiglie ed altri oggetti riportando lesioni e contusioni curate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Polla. L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, secondo le direttive del comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre, ha consentito l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per proporre l’applicazione di questa importante misura di prevenzione, ad ulteriore testimonianza della strategica ed indispensabile sinergia delle Forze dell’ordine, la cui attività è costantemente finalizzata alla riaffermazione dei principi di legalità e sicurezza all’insegna della collaborazione e del concorso costruttivo ed efficace.