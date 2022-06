Sala Consilina, maxi rissa davanti al locale: indagano i Carabinieri La violenta lite ha coinvolto diversi giovani, anche ragazze

Un nuovo episodio di violenza nel Salernitano. A Sala Consilina, per cause ancora in corso di accertamento, venerdì sera, davanti a un locale ha preso vita l'ennesima rissa che ha coinvolto diversi giovani, anche ragazze. Stando a quanto ricostruiro, nel corso della maxi rissa i giovani si sono picchiati anche a colpi di bottiglie.

Diversi i video che riprendono quanto successo sono circolati tramite le chat e i social. Indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per cercare di ricostruire l’accaduto.