Albanella: inseguito dai carabinieri, si schianta con l’auto contro un palo Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale e poi arrestato

Tensione nella serata di ieri ad Albanella dove un uomo alla guida di un'auto si è schiantato contro un palo dell'illuminazione al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri.

L'auto, intercettata inizialmente nel territorio di Capaccio Paestum, ha riportato ingenti danni. I militari hanno bloccato il conducente che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. L'uomo, dopo essere stato identificato è stato arrestato.

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli per appurare i motivi per cui l'automobilista non si è fermato ed ha costretto le forze dell'ordine ad inseguirlo.