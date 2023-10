Ruba un'auto e poi minaccia i carabinieri: in manette un uomo a Bellizzi I militari, dopo un inseguimento, lo hanno arrestato per tentata rapina impropria

Sono scattate le manette per A.P. arrestato, nella giornata di ieri, in flagranza di reato, per tentata rapina impropria.

In azione i Carabinieri della locale Stazione unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia. L'uomo dopo avere rubato un’autovettura, nel tentare di guadagnarsi la fuga, ha minacciato e aggredito i militari che lo hanno inseguito.