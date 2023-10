Incidente in bici contro un bus della Sita, muore giovane di 18 anni La tragedia sulla strada che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella

Si chiamava Angelo Luigi Cristiano il giovane in sella alla bici che questa mattina si è schiantato frontalmente contro un autobus della Sita. Aveva 18 anni: l'impatto è stato tremendo e per lui non c'è stato nulla da fare.

Originario di Montecorvino Rovella, primo di quattro figli, Angelo percorreva via Coriano, la strada che collega il suo paese a Giffoni Valle Piana. Fatale l'impatto contro il parabrezza del bus, che non ha lasciato scampo al 18enne.

Sotto choc l’autista, trasferito al Ruggi di Salerno per gli esami tossicologici di rito. Il mezzo è stato sequestrato: sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale di Giffoni.