Positano, sorpreso con cocaina e anabolizzanti: arrestato L'operazione è stata effettuata dai carabinieri

A Positano, lo scorso 31 ottobre, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato M.L.C. in flagranza di reato. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 15,5 grammi di cocaina, di 255 euro in contanti, di 20 fiale di steroidi anabolizzanti del tipo "stromba", 20 fiale di testosterone del tipo "enastyl 250", un bilancino di precisione e un tirapugni con lama incorporata.