Mercato San Severino: 70enne investita da un furgone, è grave La donna è stata trasportata all'ospedale Ruggi D'Aragona

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno la 70enne investita lunedì sera da un furgone in località San Vincenzo, a Mercato San Severino. La donna stava attraversando la strada, quando il mezzo l'ha travolta in pieno, sbalzandola sull'asfalto, per cause ancora non chiare.

Il conducente, un 73enne, si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto la 70enne nel nosocomio salernitano. Sulla vicenda indaga la polizia locale.